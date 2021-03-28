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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 04:26 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر أبريل، وتم الانتهاء من صرف مرتبات شهر مارس الجاري لدى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث يرغب الكثير من الموظفين في معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2021، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لشراء مستلزمات الشهر الفضيل.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعام الحالي 2021.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

بالرغم من البحث المستمر حول مرتبات شهر أبريل لدى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد  صرف مرتبات شهر ابريل الجارى، ولكن وفقا لما جرى في شهر مارس حيث تم بدء عمليات الصرف يوم الثلاثاء الموافق 23 من مارس الجاري، واستمرت حتى يوم 25 من الشهر ذاته، فإنه من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر يوم 23 أبريل من الشهر المقبل، إلا أنه تردد أنباء حول تقديم موعد الصرف خلال شهر أبريل نظرًا لحلول شهر رمضان المعظم.

وهناك مطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم صرف مرتبات شهر أبريل نظرًا لقدوم شهر رمضان حيث يشتري المسلمون احتياجات الشهر الكريم، حيث من المقرر أن يبدأ شهر رمضان في 13 أبريل المقبل.

جدول صرف معاشات شهر ابريل 

قامت وزارة المالية، خلال الفترة، ومنذ اندلاع أزمة كورونا التي اجتاحت العالم في بداية 2020، بتقسيم موعد صرف الرواتب على مدار ثلاثة أيام ، منعا للتكدس والازدحام، لمواجهة كورونا، ومنعا لانتشار عدوى الفيروس، حيث يتم  تقسيم الموظفين على ثلاثة مجموعات أو فئات وجهات، وفقًا للقطاعات التابعين لها والوزارات, ليتم صرف المرتبات لهم على ثلاثة أيام.

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ولا تقوم الوزارة بصرف المرتبات إلا بعد  مراجعة الكشوف الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 5 مليون مواطن، حيث تقسم المرتبات على ثلاثة مراحل، تستمر لمدة ثلاثة أيام منعا للتكدس أما ماكينات الصراف الآلى، وحتى تعرف كل شريحة أو جهة اليوم الذي تقوم بالصرف فيه.

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