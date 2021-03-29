بولندا تتطلع لتلقيح 10 ملايين شخص ضد كورونا بنهاية يونيو

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع لتلقيح ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص ضد فيروس كورونا بحلول نهاية يونيو.وقال مولر لمحطة تلفزيونية عامة:"أعتقد أن الرقم سيكون أعلى من ذلك، لكنني أفضل التحدث بحذر."وحتى الآن، تلقى 3.86 مليون شخص اللقاح في بولندا، وتلقى ما يقرب من مليوني شخص جرعتين من لقاح مضاد لكورونا، من إجمالي عدد السكان البالغ 38 مليون نسمة.وتسجل البلاد حاليا ارتفاعات قياسية في إصابات كورونا الجديدة، وبلغت في المتوسط 30 ألف إصابة في اليوم.