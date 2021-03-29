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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولى العهد السعودى يستعرض مع أمير قطر مبادرتى «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:28 ص
بن سلمان
بن سلمان
وكالات
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «واس»، تم خلال الاتصال استعراض إعلان ولي العهد عن مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود.

كما تم خلال المكالمة التطريق إلى أهمية وضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، ويحقق تخفيضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدم أمير دولة قطر تقديره لهذه المبادرة ودعم قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.

وأعلن ولي العهد السعودي يوم السبت، عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، مشيرًا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

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