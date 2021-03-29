رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للمرة الثانية.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم تمثال أثرى فى الأقصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:55 ص
تمثال أثرى
تمثال أثرى
هدى الأمير
طباعة
تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة القرنة بالأقصر، من ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية يشتبه في أثريتها، خلال مرورهم عبر سيارة ملاكي بالكمين الصحراوي الغربي بالقرنة.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طارق يحيى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من الرائد محمد مدني رئيس مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الصحراوي الغربي بالقرنة، بقيادة الملازم أول محمد عبدالتواب معاون مباحث، من ضبط 5 أشخاص، اثنان منهم مقيمان بالسويس، وثالث مقيم بطنطا، واثنين من محافظة قنا، بحوزتهم قطعة أثرية يشتبه في أثريتها، وذلك خلال استقلالهم سيارة ملاكي مرور السويس، بكمين الصحراوي الغربي.

وبفحص هواتف الخمسة، عثر على فيديوهات لعدة أماكن تنقيب، وقطع أثرية.

تم التحفظ على المضبوطات ونقل المتهمين إلي ديوان مركز شرطة القرنة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب لجنة من هيئة الآثار لبيان أثرية المضبوطات من عدمه، وباشرت التحقيق مع المتهمين.

يذكر أن القوة الأمنية بكمين الصحراوي الغربي بالقرنة، قد تمكنت من ضبط سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية يشتبه في أثريتها منذ يومين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

تفاصيل مشاركة أكبر قاطرة بالعالم فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

فوز ألمانيا على رومانيا 1- صفر بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

دراسة: 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة

فوز السويد على كوسوفو بثلاثية نظيفة فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء