وزير الآثار يتابع التجهيزات النهائية لموكب المومياوات الملكية

عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة اجتماعًا الأحد، مع ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، بحضور قيادات وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومسؤولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات وذلك في مقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.يأتي ذلك استكمالًا لاجتماعاته المكثفة لمتابعة التجهيزات النهائية لموكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه السبت المقبل.خلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة التفاصيل والتجهيزات النهائية لهذا الحدث الفريد لإخراجه بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.ووجه العناني الشكر لأجهزة الدولة والوزارات المعنية وفريق عمل هذا الحدث على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الضخم والذي ينتظره العالم أجمع.أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث والتي تم اختيارها بعناية ودقة فائقة، لافتًا إلى أن الموسيقي التي سيتم عزفها موسيقي مصرية قديمة.أوضح أن الحدث يشارك فيه طلبة وأطفال وفنانون مصريون، كما أنه سيتم من خلاله إبراز مظاهر الجمال المختلفة في كافة النقاط التي سيمر بها الموكب من متحف التحرير مرورًا بميدان التحرير ويحيرة عين الصيرة وغيرها من الأماكن حتي الوصول الى المتحف القومي للحضارة المصرية.أشار الوزير إلى أنه سيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، لافتًا إلى أن هناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.أضاف أن الوزارة أطلقت حملة إعلانية للترويج للحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر.بعد انتهاء الاجتماع، تفقد العناني برفقة الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اللمسات النهائية لقاعة العرض المركزية والتي سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات في طريقة عرض بعض القطع.