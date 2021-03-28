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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

تسبب العقم.. متى تنتهي ظاهرة لوالب منع الحمل المشبوهة؟

الأحد 28/مارس/2021 - 07:50 م
جريدة الدستور
هاني سميح
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في الفترة الأخيرة، انتشرت أنواع عدة من لوالب منع الحمل مجهولة المصدر، بعد أن لجأت العديد من النساء لاستخدامها، من أجل منع الحمل لفترة طويلة بعد الزواج دون إدراكهن مدى الخطورة التي قد تسببها هذه المنتجات.

تواصلت "الدستور" في السطور التالية، مع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، الدكتور عمرو حسن، الذي حذر بشكل كبير من استخدام اللوالب المتواجدة داخل الصيدليات، أو الانسياق خلف الشائعات التي تشجع على منع الحمل باستخدام لوالب معينة، تسبب العقم لأغلب مستخدميها.

تحدث "حسن" أيضًا، عن السبب الرئيسي حول منع الحمل خلال هذه الفترة، بعد أن حدثت فجوة كبيرة بين أعداد السكان في مصر، وبدأت الحكومة المصرية في مناشدة المواطنين لتحديد النسل داخل كل أسرة، فالاستراتيجية القومية للتنمية كانت قد استهدفت وصول عدد السكان إلى ٩٤ مليون نسمة خلال عام ٢٠٢٠، بينما وصل العدد الفعلي إلى ١٠١ مليون نسمة.

أشار خلال حديثه إلى أن هناك وسائل يمكن أن يستخدمها الرجل أيضًا لتحديد النسل، حتى لا يتم إلقاء مسئولية تحديد النسل على عاتق النساء فقط، فالزوج والزوجة لا بد أن يتحدا سويًا للسيطرة على الزيادة السكانية.

أما عن لوالب منع الحمل الخطرة: "هناك العديد من الضحايا الذين تضرروا بشكل كامل من استخدام لوالب منع الحمل مجهولة المصدر، داخل القرى الصغيرة، التي تفتقد للخدمات الطبية أو الخبرات الكافية لتوجيه المواطنين حول الاستخدامات الصحيحة لتحديد النسل".

ذكر "حسن" قصة حالة كانت قد تعرضت للعقم بشكل كامل، بسبب استخدامها لوالب مضروبة، تسببت في إصابتها بالعقم النهائي، قائلًا: "هناك أجساد لا تتقبل فكرة استخدام لوالب منع الحمل، ويجب المتابعة مع طبيب متخصص قبل استخدام أي شيء".

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