الحجرف: دول التعاون الخليجي حريصة على تعزيز العلاقات مع روسيا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية روسيا الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة بالرياض، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزلوف.ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة للمجلس، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، تم خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.كما تم تبحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الآمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.