مقتل 2 وفقدان 9 بعد غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل إسبانيا

أفادت «سكاي نيوز»، اليوم الأحد، عن مقتل مهاجرين اثنين على الأقل وفقدان تسعة بعد غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل إسبانيا.ووصل أكثر من 18 ألف شخص إلى الأرخبيل الإسباني خلال العام الماضي، حوالي ثلثيهم في الأشهر القليلة الماضية بعد القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بالقوارب انطلاقا من الساحل الإفريقي.وأعلنت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، الأسبوع الماضي، أنها تخطط لإقامة مخيمات لنحو سبعة آلاف شخص، وأن تطلق حملة دبلوماسية في مختلف الدول الإفريقية في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى جزر إسبانيا.