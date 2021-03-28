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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكى يحذر بايدن من الصفقة النووية مع ايران

الأحد 28/مارس/2021 - 06:07 ص
الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي
أمينة ذكى
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حذر أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن من أن الصفقة النووية قد تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، معتبرين أن ذلك سوف يشكل كابوسا للعالم بخلاف سلوك إيران المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط والذي يستهدف حلفاء أمريكا في دول الخليج.

وجاء تحذير نواب الشيوخ الأمريكي في رسالة مشتركة تزعمتهم السيناتور الجمهورية جوني إرنيست والتي قالت فيها: "نكتب لإعادة التأكيد على وجهة النظر الراسخة للكونجرس والرؤساء من كلا الحزبين بأن إيران المسلحة نوويًا ستشكل تهديدًا خطيرًا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وحذر الأعضاء في الرسالة من سلوك طهران الخبيث في المنطقة بالقول: "قد تكون لدينا وجهات نظر مختلفة حول خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 والنهج العام لحملة الضغط الأقصى لإدارة ترمب، يجب أن نواجه حقيقة أن إيران قد سرعت نشاطها النووي بطرق تنذر بالخطر بما في ذلك زيادة أبحاث أجهزة الطرد المركزي وإنتاجها تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪. كما أننا نتفق كذلك على أنه خارج برنامجها النووي، لا تزال إيران تشكل تهديدًا للأمن الأميركي والدولي من خلال تصدير الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ عالية الدقة، ودعم الميليشيات التي تستهدف القوات الأميركية ودعم المنظمات الإرهابية والجهات الخبيثة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".

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