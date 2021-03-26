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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المهن الزراعية» تنعى شهداء حادث قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:51 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
عبدالناصرمحمد
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قال أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، إنه تابع تداعيات الحادث الأليم لاصطدام قطارين بخط سكك حديد مصر أمام قرية الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج، وما نجم عنه من وفيات وإصابات تركت ألما شديدا في نفوسنا ومشاعر الشعب المصري التي امتلأت بالحزن والشجن، ترحما على من توفى ودعاء لمن أصيب.

وقال مجلس النقابة في بيان له اليوم، إن النقابة تضع بيان الرئيس السيسي في مكانة التقدير والاحترام لرئيس مسئول يشعر بآلام الشعب، وقائد حازم قرر معاقبة كل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا الحادث إهمالا أو فسادا أو سواه، ومجلس نقابة الزراعيين إذ يقدم التعازي لأهالي الضحايا.

وأضاف البيان أنه تم تكليف نقابة الزراعيين بسوهاج بمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم اللازم لأي من أسر المصابين أو المتوفين من أعضاء النقابة، حسبما يتضح من بيانات عبر الساعات القادمة، وتم تكليف رؤساء النقابات الفرعية بزيارة الضحايا بمستشفيات سوهاج، حيث يتواجد المصابون وفتح باب التبرع بالدم بين أعضاء النقابة وذويهم.

واختتم قائلا: "ورحم الله الشهداء وأعان الله أسر المصابين، وخالص العزاء للرئيس السيسي، وبالغ التقدير لموقفه الإنساني الذي عهدناه منه دائما عند الشدائد، وحمي الله مصر وشعبها من كل سوء وجعل كيد الكائدين في نحورهم".

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