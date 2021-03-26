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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مى سليم تكشف عن شخصيتها فى مسلسل «لحم غزال» (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:28 م
مي سليم
مي سليم
منار إبراهيم
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كشفت الفنانة مي سليم عن شخصيتها التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل "لحم غزال" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة غادة عبدالرازق والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وشاركت مي سليم البوستر الرسمي لها الخاص بالمسلسل وتصدرت خلاله بشخصيتها التي تقدمها ضمن الأحداث وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وعلقت قائلة: "شخصية شوق من مسلسل لحم-غزال رمضان 2021 علي قناة mbc مصر رمضان كريم".

تدور أحداث المسلسل في بيئة اجتماعية شعبية، وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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