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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: مخزون كاف من أكياس الدم فى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:03 م
مخزون كاف من أكياس
مخزون كاف من أكياس الدم في سوهاج
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ مخزون الوزارة من أكياس الدم كاف في جميع المستشفيات بمحافظة سوهاج ومستشفيات الجمهورية.

وأضاف أنه فور وقوع حادث تصام قطاري طهطا بسوهاج تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابًا إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

ووقع منذ قليل حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.

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