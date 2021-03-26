تطعيم نصف مليار بلقاح كورونا حول العالم

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها على مستوى العالم حتى الآن بلغ 501.1 مليون جرعة.ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بنحو 12.9 مليون جرعة فى اليوم، على أساس متوسط التطعيمات المعلنة خلال سبعة أيام.وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة لتفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم 125.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 2.76 مليون.