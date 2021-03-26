بغداد تستضيف القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية غدا

من المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد غدا السبت، القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية.وأفادت مصادر سياسية بأن القمة ستعقد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتستمر يوما واحدا.ومن المقر أن يصل إلى بغداد اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري للتحضير للقمة، وفقا لبيان السفارة العراقية.