انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات وعروض النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يتضمن هذا العام برنامج عروض يستمر أربعة أيام ويشهد تقديم 54 فيلمًا ما بين روائي طويل، وروائي قصير، وفيلم تسجيلي.وقال رئيس المهرجان، السيناريست المصري، سيد فؤاد، في تصريحات صباح اليوم الجمعة، إن حفل الافتتاح سيقام الليلة بمعابد الكرنك الفرعونية الشهيرة، بحضور نخبة من فناني وصناع السينما بمصر وإفريقيا.ولفت "فؤاد" إلى أن المهرجان يهدي نسخته العاشرة لمجموعة من نجوم السينما بمصر والقارة السمراء، وهم الفنانة مديحة يسري، والفنان محمود المليجي، والفنان محمود يس، من مصر، والفنان الهادي الصديق من السودان، والروائي والمنتج السينمائي، نورالدين الصايل من المغرب.وبجانب تكريم المهرجان للمخرج المالي، شيخ عمر سيسوكو، والفنانة نادية الجندي، والفنان سمير صبري، والفنان محيي إسماعيل، والمخرج علي عبدالخالق، من مصر، والفنان عزالدين الكفاط، من المغرب، هناك برنامج خاص لتكريم السينما السودانية.وحول الخريطة النهائية لعروض أفلام هذا العام، قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إنه في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، التي تضم لجنة تحكيمها المخرج سليمان سيسيه، من مالي، ومواطنه المخرج شيخ عمر سيسوكو، والمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، سيتم عرض 8 أفلام هي: "مكيف هواء" من أنجولا، و"دوجا.. نابشي الموتى" من بوركينا فاسو، و"للإيجار" من مصر، و"جرانما..19 وسر السوفيتي" من موزمبيق، و"يوميات الصياد" من الكاميرون، و"المزارعة " من نيجيريا، و"زنقة كونطاكت" من المغرب، بجانب فيلم الافتتاح "هذه ليست جنازة.. هذه قيامة"، من ليسوتو.