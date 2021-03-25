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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 08:03 م
صرف معاش
صرف معاش
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر أبريل 2021، حيث يترقب العشرات من المعلمين المتقاعدين وورثة المعلمين موعد صرف الدفعة الثانية من المعاشات التي من المقرر أن تكون أبريل المقبل، فقد حددت النقابة صرف المعاشات على أربع دفاعات بالعام ربع سنوية للمدرسين الذين أنهوا خدمتهم وكذلك الورثة.

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر أبريل 2021

لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن عن صرف الدفعة الثانية من معاشات نقابة المعلمين، والتي من المفترض أن تصرف في شهر أبريل، ومن المقرر أن يكون الصرف على 4 دفعات في العام، تفصل بين كل منها 3 أشهر، حيث تصرف معاشات الأعضاء في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بقيمة 360 جنيها كل 3 أشهر، بمعدل 120 جنيها في الشهر، لصالح 550 ألف حالة معاش من أعضاء النقابة، والتي تصرف من خزينة صندوق المعاشات 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة، وأكثر من نصف مليار جنيه في السنة، وفقا لما صرح به نقيب المعلمين في تصريحات صحفية.

أعداد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين


وكشفت نقابة المعلمين، عن أعداد الأفراد المستحقين للمعاشات، والذين يبلغ عددهم حوالي 259 ألفًا و973 عضوًا، بقيمة 89 مليونًا، و950 ألفًا، و658 جنيهًا، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، و741 ألفًا، و800 جنيه.

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كما أعلنت نقابة المعلمين صرف الميزة التأمينية لـ 1560 معلما خرج للمعاش، واستلم المعلمون مستحقاتهم المالية خلال الأيام القليلة الماضية بواقع 25 الف جنية لكل مستحق.

أزمات نقابة المعلمين المادية

وكشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تفاصيل الأزمة التي تواجه المعلمين في صرف المعاشات حيث أك أن النقابة، تواجه أزمة مستمرة، خاصة في  توفير الموارد المالية اللازمة، لصرف 4 دفعات من المعاشات لأعضائها والورثة، رغم ضعف قيمته، وهو ما دفعه نقابة المعلمين إلى إجراء تعديلات على نص القانون رقم 79 لسنة 1969، بشأن نقابة المهن التعليمية، بشكل يسمح لها بزيادة الموارد المالية، الخاصة بنقابة المعلمين، لدعم استقرار صرف المعاشات.

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