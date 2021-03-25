تصدر رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، محركات البحث خلال الساعات الحالية، حيث يرغب الكثير منهم في معرفة الرابط للاستعلام عن كل ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تأتي بطاقة الخدمات الإلكترونية في إطار تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، ورابط الاستعلام.





رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي





يستطيع المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يمكنهم الدخول عبر الرابط التالي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: https://rdis.moss.gov.eg ، ثم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وبعدها يقوم باختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق، أن يقوم بادخال الرقم القومي للشخص المعاق شريط أن تكون سارية، بالإضافة إلى بعض البيانات الأساسية مثل اسم صاحب البطاقة بالكامل والعنوان السكني الذي يقيم به إضافة إلى عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.





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كما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، أيضا للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، الخط الساخن المخصص لذلك وهو 15044، تسهيلا على المواطنين الذين لا يعرفون كيفية الاستعلام من على المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة.





الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمنت: صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ويشترط أن تكون سارية، إضافة إلى 5 صورة شخصية حديثة مقاس 5 في 6، على أن تكون مصحوبة بتقرير طبي يوضح الحالة المرضية بالتفصيل للشخص مستخرج من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية.