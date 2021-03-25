بولندا تشدد إجراءات الإغلاق في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت بولندا اليوم الخميس تطبيق إجراءات جديدة تهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عقب تسجيل ثاني أعلى رقم قياسي من حالات الإصابة اليومية خلال أيام.ومن المقرر أن تقيد بولندا ابتداء من السبت المقبل عدد الأشخاص الذين يمكن لهم زيارة المتاجر التي مساحتها أكبر من 100 متر مربع أو كنائس، ليصبح شخصًا واحدًا لكل 20 مترًا مربعًا، وسوف تغلق متاجر الأثاث والمعدات في الوقت الحالي.كما سوف تغلق محال تصفيف الشعر ومراكز الرعاية اليومية والحضانات، وسوف يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى التاسع من أبريل المقبل.