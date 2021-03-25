العسكرية الأمريكية: إطلاق صواريخ كوريا الشمالية يسلط الضوء على تهديداتها

اعتبرت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يسلط الضوء على التهديدات التي تمثلها بيونج يانج على جيرانها والمجتمع الدولي.وجاء الرد الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، بعد أنباء تحدثت عن إطلاق كوريا الشمالية "مقذوفا غير محدد" في البحر.وأكدت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، أن "مقذوفًا غير محدد" أُطلق في بحر اليابان، الذي يسميه الكوريون "بحر الشرق".ولم يتضح على الفور نوع المقذوف الذي أطلقته بيونج يانج أو ما إذا كان بالفعل واحدا أو أكثر.وكوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي ممنوعة من تطوير صواريخ بالستية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.ويأتي إطلاق المقذوف الجديد بعد أيام من إطلاق بيونج يانج صاروخين قصيري المدى وغير بالستيين فوق البحر الأصفر، أي باتجاه الصين وليس اليابان حليفة واشنطن.وقلل مسؤولون كبار في إدارة بايدن من الخطوة الكورية الشمالية، وقالوا إن الرئيس الأمريكي لا يزال منفتحًا على الحوار مع بيونج يانج.