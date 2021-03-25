أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 25-3-2021
الخميس 25/مارس/2021 - 08:03 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس الموافق 25-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 765 جنيهًا.
علي المستوي العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا نسبيًا أمام استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، ليصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1730.25 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1728.60 دولار للأوقية.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 جنيه.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 879 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 769 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 659 جنيهًا.
علي المستوي العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا نسبيًا أمام استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، ليصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1730.25 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1728.60 دولار للأوقية.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعيةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس نحو 874 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 765 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 656 جنيهًا.
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميسوسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 801 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 510 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 437 جنيهًا.
وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 جنيه.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 879 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 769 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 659 جنيهًا.
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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.15 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.35 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 879 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.15 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.35 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 879 جنيهًا.