أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 25-3-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم

أستقرار أسعار المعادن النفسية اليوم

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.15 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.35 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 879 جنيهًا.وعلى مستوي المعادن النفسية، فقد أظهرت التداولات الصباحية لليوم، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2 % إلى 25.12 دولار، ونزل البلاتين 0.2 % إلى 1166.31 دولار.