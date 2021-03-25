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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 25-3-2021

الخميس 25/مارس/2021 - 06:20 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-3-2021، ونستعرض لكم كافة التفاصيل عن حالة أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات لسعر الصرف اليومي، ونقدم لكم تقرير شامل يومي عن كافة أسعار الدينار الكويتي، وفقا لمتطلبات القارىء المصري والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.

نقدم لكم سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية المختلفة، وهي: "بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي cib".

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-3-2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، يبحث عنها القارىء يوميا، ولديكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالى، كما هو موضح بالأتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 25-3-2021، مقابل الجنيه المصري، عند الشراء 49.1618 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 52.2848 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-3-2021، في بنك مصر، عند الشراء 49.1618 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 52.2848 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 25-3-2021، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء 49.1894 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 52.3926 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم

سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 25-3-2021، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 51.8780 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 52.4491 جنيه مصري.

تابع أيضاً:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 25-3-2021 في مصر (dostor.org)

قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، على رأسها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري.

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