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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 25-3-2021 في مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:05 م
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
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نظرًا للحالة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، أرتفعت عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وعلى موقع " جوجل " عن سعر العملات الأجنبية في مصر يوميًا، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 25-3-2021 في البنوك


  • سعر الدولار اليوم الخميس في مصر


حيث شهدت أسعار العملة الخضراء تذبذب وعدم أستقرار في البنوك أمام الجنيه المصري، حيث أرتفع سعر الدولار في بداية التعاملات اليومية، ليسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.69 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.79 جنيه.

  • سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك أمام الجنيه المصري أرتفاعًا في بداية التعاملات اليومية، ليسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.16 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.28 جنيه، ولكن الأسعار كانت مختلفة عن يوم الأربعاء، حيث بلغ حوالي 49.06 جنيه للشراء، والبيع 52.18 جنيه.

  • سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر

وتداول سعر عملة الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك أمام الجنيه المصري، أستقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية، ليسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء>

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أما سعر البيع فبلغ نحو 4.21 جنيه، مع العلم أن الأسعار كانت مختلفة عن يوم الأربعاء، حيث بلغ حوالي 4.14 جنيه للشراء، والبيع 4.20 جنيه.

  • سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في مصر

حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في البنوك أمام الجنيه المصري انخفاضًا غير متوقع في بداية التعاملات اليومية، ليسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 21.45 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 21.72 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس في مصر

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس في البنوك أمام الجنيه المصري، انخفاضًا في بداية التعاملات اليومية، ليسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.71 جنية.


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