مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021 في القاهرة والمحافظات الأخرى
الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:09 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة في محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك لأداء فريضة الصلاة في وقتها، حيث أن أداء فريضة الصلاة له ثواب وفضلًا عظيم، ويعرض لكم " الدستور " في تقريرة اليومي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021.
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس
موعد صلاة الفجر ( 4:28 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:55 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:30 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:09 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:26 مساءً )
موعد صلاة الفجر ( 4:32 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:00 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 12:07 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:35 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:13 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:32 مساءً )
موعد صلاة الفجر ( 4:27 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:49 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 11:56 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً )
موعد صلاة الفجر ( 4:18 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:43 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 11:50 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:18 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 5:57 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً )
موعد صلاة الفجر ( 4:24 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:50 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 11:58 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:26 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:05 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:22 مساءً ).
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس
موعد صلاة الفجر ( 4:28 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:55 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:30 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:09 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:26 مساءً )
مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس
موعد صلاة الفجر ( 4:32 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:00 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 12:07 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:35 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:13 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:32 مساءً )
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس
موعد صلاة الفجر ( 4:27 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:49 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 11:56 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً )
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الخميس
موعد صلاة الفجر ( 4:18 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:43 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 11:50 صباحًا )
تابع أيضاً:
موعد أذان العصر ( 3:18 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 5:57 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً )
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس
موعد صلاة الفجر ( 4:24 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:50 صباحًا )
موعد أذان الظهر ( 11:58 صباحًا )
موعد أذان العصر ( 3:26 مساءً )
موعد أذان المغرب ( 6:05 مساءً )
موعد أذان العشاء ( 7:22 مساءً ).