مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021 في القاهرة والمحافظات الأخرى

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس



مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الخميس





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موعد أذان العصر ( 3:18 مساءً )



موعد أذان المغرب ( 5:57 مساءً )



موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً )



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس

موعد صلاة الفجر ( 4:24 صباحًا )



موعد صلاة الشروق ( 5:50 صباحًا )



موعد أذان الظهر ( 11:58 صباحًا )



موعد أذان العصر ( 3:26 مساءً )



موعد أذان المغرب ( 6:05 مساءً )



موعد أذان العشاء ( 7:22 مساءً ).



موعد أذان العصر ( 3:18 مساءً )موعد أذان المغرب ( 5:57 مساءً )موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:24 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:50 صباحًا )موعد أذان الظهر ( 11:58 صباحًا )موعد أذان العصر ( 3:26 مساءً )موعد أذان المغرب ( 6:05 مساءً )موعد أذان العشاء ( 7:22 مساءً ).

ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة في محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك لأداء فريضة الصلاة في وقتها، حيث أن أداء فريضة الصلاة له ثواب وفضلًا عظيم، ويعرض لكم " الدستور " في تقريرة اليومي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021.موعد صلاة الفجر ( 4:28 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:55 صباحًا )موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا )موعد أذان العصر ( 3:30 مساءً )موعد أذان المغرب ( 6:09 مساءً )موعد أذان العشاء ( 7:26 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:32 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 6:00 صباحًا )موعد أذان الظهر ( 12:07 صباحًا )موعد أذان العصر ( 3:35 مساءً )موعد أذان المغرب ( 6:13 مساءً )موعد أذان العشاء ( 7:32 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:27 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:49 صباحًا )موعد أذان الظهر ( 11:56 صباحًا )موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً )موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً )موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:18 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:43 صباحًا )موعد أذان الظهر ( 11:50 صباحًا )