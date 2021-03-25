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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإمارتى اليوم الخميس 25-3-2021

الخميس 25/مارس/2021 - 04:49 ص
الدرهم الإمارتى
الدرهم الإمارتى
الدستور
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تنشر «الدستور» سعر الدرهم الإمارتي اليوم الخميس 25-3-2021، نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".

نقدم لكم تقرير يومي يتضمن كافة أسعار الدرهم وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اهتماما للقارئ المصري والعربي يوميًا.

سعر الدرهم الإمارتي اليوم الخميس 25-3-2021

لديكم أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بحسب أخر التطورات في السوق المصري، خلال التقرير التالي:

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، سعره عند الشراء 4.2492 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2991 جنيه مصري.
  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم
بلغ سعر الدرهم، اليوم، في البنك، عند الشراء 4.2492 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2991 جنيه مصري.

  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم
سجل سعر الدرهم، اليوم الخميس 25-3-2021، عند الشراء 4.2727 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.3094 جنيه مصري.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر الدرهم، اليوم الخميس 25-3-2021، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 25-3-2021، عند الشراء 4.263 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.304 جنيه مصري.

تابع أيضاً:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 25-3-2021 في مصر (dostor.org)

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم
وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.2717 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.3046 جنيه مصري.

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