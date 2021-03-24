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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحدى الأمهات المثاليات ببورسعيد: «اختبرني الله في وفاة زوجي واستشهاد نجلي» (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:05 م
الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قالت السيدة نجلاء مستجير محمد، والدة الشهيد مجند محمود رضا مندور، والحاصلة على المركز الخامس بين الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد: "بدأت رحلة كفاحي مع أولادي الثلاثة وزوجي المريض الذي توفي بعد رحلة علاج دامت خمس سنوات، ليتركنا ويتوفاه الله وأكبر أولادي لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره".

جاء ذلك خلال احتفالًا لتكريم 5 من الأمهات المثاليات بلقب الأم المثالية لعام 2021، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة.

وأضافت: "عملت بالقطاع الخاص من أجل الانفاق عليهم وعملت بمصانع الاستثمار حتى حصل نجلي الكبير بلال علي بكالوريوس تجارة ويعمل مدير بأحد المصانع ومحمود حصل علي بكالوريوس شبكات ومعلومات وابنتي أميرة الصغرى في كلية تجارة السنه النهائية، واختبرني الله بعد موت زوجي باستشهاد ابني محمود أثناء تأدية الخدمة العسكرية، وصابرة على قضاء الله وأعلم أنه ينتظرني علي باب الجنة".

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أن الأمهات رمزًا للحكمة والصبر والعطاء، وأننا ندين لكل أم كانت السبب في وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، موجهًا رسالة حب وتقدير لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية عامة وبورسعيد خاصة، داعيًا الله أن يحفظ جميع أبناء مصر من كل سوء أو مكروه.

وحصدت لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد "سميرة حسن عبده الدمك"، بينما حصلت على المركز الثاني "أمل عبد اللطيف رضوان" والدة الشهيد نقيب مهندس عمرو أحمد السقا، والمركز الثالث "عائشة السيد محمد موسى"، وحصلت "ميرفت عويضة ميخائيل" على المركز الرابع، وبالمركز الخامس "نجلاء مستجير محمد" والدة الشهيد مجند محمود رضا مندور.

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