الصين تستدعى السفير البريطانى اعتراضًا على العقوبات

استدعت الحكومة الصينية السفير البريطاني لدى بكين وسلمته "تأكيدات صارمة وإدانة قوية" ضد العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على الصين على خلفية اتهامات لبكين بارتكاب انتهاكات حقوقية في إقليم شينجيانج بأقصى شمال غربي الصين.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب وزير الخارجية الصيني قوله: إن بكين "سترد بالطريقة الواجبة وبصورة شرعية على أخطاء المملكة المتحدة".