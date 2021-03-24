تكريم 5 من الأمهات المثاليات في بورسعيد

أقامت بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالًا لتكريم 5 من الأمهات المثاليات بلقب الأم المثالية لعام 2021، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة.وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، والذي شهد استعراض لفرقة ثقافية من الأطفال قدمت أغنية للأمهات، وكذلك شهد الاحتفال كلمات قصيرة تحكي قصص كفاح الأمهات، وقدرتهم علي تحدي الظروف لأبنائهم.وكرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأمهات "سميرة عبده الدمج، وأمل عبد اللطيف رضوان، وعائشة السيد محمد موسى، وميرفت عويضة ميخائيل عويضه، ونجلاء مستجير محمد"، بحضور قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية.وقدم محافظ بورسعيد للأمهات درع التكريم وشهادة تكريم، وكذلك حرص على توثيق قصص كفاحهم بالتقاط صورًا تذكارية مع أسرهم.