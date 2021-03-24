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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مناقشة «حياة كريمة» واختيار القرى الأشد فقرًا.. 3 اجتماعات لـ«تضامن النواب»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:29 م
حياة كريمة
حياة كريمة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الاسبوع المقبل، 3 اجتماعات برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى حيث يتضمن الاجتماع الأول الأحد المقبل، مناقشة مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرا والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية وتم توجيه الدعوة لوزراء (التخطيط والتنمية الاقتصادية - التضامن الاجتماعي - المالية - التنمية المحلية).

كما يتضمن الأجتماع الثاني الإثنين المقبل عقب الجلسة العامة، وذلك لمنانشة تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1 فبراير ۲۰۲۱ ونتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

ويعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يناير ۲۰۲۱ ونتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

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