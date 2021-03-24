«محامين المنوفية» تعلق العمل بمحكمة السادات اعتراضا على عدم إنشاء استراحة

أعلنت نقابة محامين المنوفية، برئاسة ماهر حمودة، عن قرار مجلسها بإلزام أعضاءها بتعليق العمل بمحكمة السادات الجزئية، نتيجة لعدم استجابة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لطلب النقابة بإنشاء استراحة للمحامين بالمحكمة، وبعض محاكم الأسرة بالمحافظة، مؤكدة أنها سوف تعمم الإضراب على كافة المحاكم في المنوفية إذا لم يتم الاستجابة لطلب النقابة الذي وصفته بالمشروع.وقالت النقابة، في بيان على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها نقابة المحامين، بشأن القرارات الصادرة من رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والتي تعطل استحقاقات النقابة، بإنشاء استراحات للمحامين، بمحكمة السادات الجزئية، وبعض محاكم الأسرة، والتي سبق الموافقة عليها من مساعد وزير العدل لدور أبنية المحاكم».وأضافت: «قد يرى البعض أن النقابة التزمت الصمت إلا أننا قمنا باتخاذ خطوات جادة لإنهاء الأزمة، على كافة المستويات، وبالطرق القانونية، وبعد إحاطة جميع الجهات المعنية، فقرر مجلس النقابة تعليق العمل بمحكمة السادات الجزئية سواء بحضور الجلسات، أو الخزينة وكل ما يتعلق بعمل المحاماة، وإذا لم تتحقق مطالب النقابة المشروعة، اليوم، فسيتم مد التعليق إلى كافة محاكم المنوفية، وعلى جميع المحامين الالتزام بالقرار وعدم الخروج عليه».