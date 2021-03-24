اعتذار رسمي من ميركل بعد التراجع عن قواعد عيد القيامة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:04 م
هبه محمدطباعة
بعد التراجع عن قواعد "راحة عيد القيامة" المثيرة للجدل، اعتذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمواطنين.
وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين إن العملية برمتها أثارت حالة إضافية من عدم اليقين، وأضافت: "أنا آسفة بشدة على ذلك، وأطلب الصفح من جميع المواطنين".
وكانت قد تخلت الحكومة الألمانية عن إجراءات الاغلاق بمناسبة عيد الفصح وميركل تعترف بأنه كان "خطأ" وتطلب "الصفح".
وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين إن العملية برمتها أثارت حالة إضافية من عدم اليقين، وأضافت: "أنا آسفة بشدة على ذلك، وأطلب الصفح من جميع المواطنين".
وكانت قد تخلت الحكومة الألمانية عن إجراءات الاغلاق بمناسبة عيد الفصح وميركل تعترف بأنه كان "خطأ" وتطلب "الصفح".