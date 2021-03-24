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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل نقيب المحامين بالمنوفية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:16 م
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الأستاذ ماهر حمودة نقيب المحامين بالمنوفية والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة.

تأتى تلك الزيارة في إطار حرص نقيب المحامين على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين النقابة والجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بلقائه بنقيب المحامين الجديد وأعضاء مجلس النقابة متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم في الفترة المقبلة، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به نقابة المحامين فهم جزء لا يتجزأ من القضاء المصري العادل، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء قدم نقيب المحامين الشكر لمحافظ المنوفية على المجهودات التي يقوم بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن التواصل المباشر والمستمر مع أهالي المحافظة، مؤكدًا دعم النقابة الكامل للجهاز التنفيذي والتواجد في كافة الأوقات وكذا عقد لقاء دوري مع محافظ المنوفية لمناقشة القضايا والوقوف على آخر المستجدات، مشيرًا إلى أننا نسعى جميعًا لهدف واحد الحرص على دعم المواطن المنوفى من خلال نشر التوعية القانونية والوعي السياسي لتحقيق الاستقرار له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لنقيب المحامين، كما قدم نقيب المحامين درع النقابة لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع والنهوض بالمحافظة.

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