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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صيدلية مرخصة محل بقالة وأخرى بدون مدير في سوهاج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:52 م
صيدلية
صيدلية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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واصلت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتورة إيناس عبد الرؤوف وتحت إشراف الدكتورة إيزيس وهيب، مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، شن حملات مكبرة على عدد من الصيدليات بمركز دار السلام والقرى التابعة لها لضبط الصيدليات المخالفة والتأكد من صلاحية الأدوية المقدمة للمواطنين ومدى التزام الصيدليات بالتسعيرة الدوائية المقررة.

وقالت الدكتورة إيزيس وهيب ناشد، مدير عام الصيادلة، إن هذه الحملات مستمرة بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات على جميع الصيدليات بالمحافظة لمنع احتكار الأدوية وعدم استغلال المواطن السوهاجي.

وشددت على استمرارية الحملات ضمن جهود المديرية المبذولة لضبط سوق الدواء بمحافظة سوهاج.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس عبد الرؤوف، مدير ادارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، أن حملة اليوم أسفرت عن ضبط محل تجاري يعمل كصيدلية بدون ترخيص بقرية "النغاميش" التابعة لمركز دار السلام، وضبط المدعو"ر.م" وتحرير المحضر رقم 419 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ.

كما أسفرت الحملة أيضا عند ضبط صيدلية تعمل بدون وجود صيدلي مدير وتم ضبط المدعو أ أ م وتم تحرير المحضر رقم 418 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ.

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