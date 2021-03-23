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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين»: حلف اليمين القانونية لـ7 نقابات فرعية.. غدًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:56 م
حلف اليمين
حلف اليمين
إسلام نصير
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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدا، لنقابات جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وبنها، وشبرا الخيمة، وشمال الجيزة، ويترأس الجلسة رجائي عطية، نقيب المحامين، وتجرى بإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

وطالبت النقابة، الأعضاء الجدد، بعدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضافت "من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين".

وأوضحت أنه "على من لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس، مشددة على الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة.

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