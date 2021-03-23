رئيس مدينة سفاجا: لجنة لمتابعة السدود والبحيرات استعدادًا لمواجهة السيول

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة المشكلة بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة جاهزيتة السدود والبحيرات لمجابهة الأمطار والسيول.أوضحت المغربي، في بيان لها، أن اللجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، وعضوية مهندسي المياه الجوفية وإدارة الأزمات بمدينة سفاجا قامت بالمرور على كل السدود والبحيرات وأحواض التهدئة وجميع أعمال الحماية التي تم إنشاؤها بالمدينة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول.وأضافت رئيس المدينة أن اللجنة قامت بالتأكد من جاهزيتهم لاستقبال وحجز أي كميات مياه خلف السدود وداخل البحيرات في حال هطول أمطار وسيول في أي وقت، ووجدت جميع السدود والبحيرات وأحواض التهدئة بحاله فنية جيدة ومستعدة لاستقبال كميات كبيرة من المياه حال هطولها.وكلفت «المغربي» إدارة الأزمات وإدارة المتابعة الميدانية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية، ومسئولي الطرق والكبارى بالمرور على كبارى ومخرات السيول، وإزالة أي عقبات تواجه السيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن إدارتي النظافة البيئة، قامتا بتنظيف وتطهير برابخ السيول الواقعة أسفل الطرق الرئيسية باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.