صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في تليجرام

ذكر بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الثروة السيادي لأبوظبي "شركة مبادلة للاستثمار" وصندوق أبوظبي "كاتاليست بارتنرز" استثمرا إجمالا 150 مليون دولار في تطبيق التراسل تليجرام.واستثمرت مبادلة 75 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل أجلها خمس سنوات قبل الاكتتاب العام، بينما استثمر صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز 75 مليون دولار أخرى.