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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حقيقة مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:48 ص
رمضان
رمضان
نعمات مدحت
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حقيقة مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021، من الأمور التي تشغل بال التجار وأصحاب المحال التجارية حيث يرغب الكثير منهم في معرفة المواعيد الجديدة في رمضان، حيث يختلف الوضع في هذا الشهر الفضيل، حيث تختفى مهن وتظهر أخرى، ويقوم العديد من المواطنين بتغيير مواعيد العمل في هذا الشهر، حيث تصدر مواعيد غلق المحلات المحركات البحثية خلال هذه الساعات، وخاصة أننا على أعتاب الشهر الفضيل، فأيام قليلة تفصلنا عنه، والجميع في حالة ترقب شديد لمعرفة المواعيد الجديدة.
 

حقيقة وضع مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن من رئاسة مجلس الوزراء حول المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمقاهي في شهر رمضان، حيث أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات له، أن الوزارة حريصة على انتظام مواعيد فتح وغلق المنشآت للحفاظ على النظام.

وتابع" قاسم" أن هناك التزاما بشكل كبير فى المحافظات بتثبيت المواعيد، وأي تجاوز تتخذ الإجراءات بشأنه على الفور وغلق المنشأة المخالفة، وأن مواعيد الغلق والفتح للمنشآت تسير كما هى دون تغيير حتى الآن، وأن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لم تحدد بعد المواعيد الجديدة .

مواعيد غلق المحلات التجارية الآن

وحسب البيان الرسمي الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مواعيد غلق المحال التجارية، التي طبقتها منذ ديسمبر الماضي، بسبب ازدياد حالات كورونا خلال الموجة الثانية التي راح ضحيتها العديد من المواطنين حول العالم، فقد تفتح المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة السابعة صباحا، وتغلق في تمام العاشرة مساء، وذلك خلال فصل الشتاء.

 وأما في فصل الصيف تفتح المحلات التجارية أبوابها في السابعة صباحًا وتستمر حتى  الحادية عشر مساء، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء شتاء، و 12 منتصف الليل صيفا.

مواعيد غلق وفتح الورش والأعمال الحرفية

بينما حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية حيث جاءت كالتالي: أن الورش والأعمال الحرفية تفتح يوميا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء وتغلق 7 مساء خلال فصل الصيف، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطنين، ويستثنى من قرارات الغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

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وبعد توضيح حقيقة وضع مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021، وأما بخصوص التيك أوي، فهذه المحلات تعمل باستمرار دون تحديد موعد، حيث يرغب الكثير من المواطنين في توصيل الطلبات للمنازل من المطاعم خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها المجتمع من جائحة كورونا.

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