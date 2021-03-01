موعد عيد الأضحى 2021.. وطقوس الاحتفال كل عام





موعد عيد الأضحى 2021

وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية فإن عيد الأضحى فلكيا هذا العام يكون خلال الفترة من الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو بينما تأتي وقفة عرفات يوم الاثنين 19 يوليو المقبل أي أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وتنتهي يوم 23 يوليو المقبل وذلك وفقا لموقع المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي يحدد الإجازات الرسمية للدولة خلال العام سواء كانت الدينية مثل عيد الفطر و المولد النبوي الشريف أو الأعياد الوطنية مثل ذكرى ثورة يوليو و ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.





طقوس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

يأتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك تكريما لذكرى واقعة اختبار إيمان نبي الله إبراهيم عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل وهو نجله الوحيدة وقتها وتكررت هذه الرؤيا عدة مرات وعندما قصها على سيدنا إسماعيل أيده في إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى وامتثال لما أمر به والده حتى إذا جاء وقت تنفيذ الرؤيا ووضع السكين على عنق سيدنا إسماعيل فداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم لذلك يجب على المسلم البالغ العاقل القادر ماديا ذبح أضحية عقب صلاة العيد وحتى غروب شمس آخر أيام عيد الأضحى المبارك احتفالا بنجاة سيدنا إسماعيل من الذبح.





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تعرف على مدة الاحتفال بعيد الأضحى

يحتفل المسلمين خلال موعد عيد الأضحى 2021 وهى أربعة أيام تبدأ من يوم 10 ذو الحجة وتنتهي في 13 ذو الحجة و يسبقها يوم وقفة عرفات وهو أفضل الأيام عند الله حيث يطوف ويسعى و يهلل عباد الله الصالحين في بيته المعمور طامعين في غفران ذنوبهم ورضاه سبحانه وتعالى وترديد جملة "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك".

عقب انتصاف شهر رجب يسارع الكثير من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تواريخ الفلكية لعيد الفطر و الأضحى المبارك للاستعداد للمصاريف والتزامات هذه المناسبات خاصة في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن اندلاع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإغلاق الكثير من النشاطات التجارية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير