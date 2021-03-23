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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق منخفضة متأثرة سلبا بأداء الصين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:16 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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تخلت أسهم اليابان عن مكاسبها المبكرة لتغلق على هبوط اليوم الثلاثاء مقتدية بأداء ضعيف في أسواق الصين مع جني مستثمرين الأرباح من الصعود الأخير لبعض الشركات في البر الرئيسي، بينما اعترى الضعف الإقبال على المخاطرة جراء تقلبات عائدات السندات الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكي 0.61 بالمئة ليغلق على 28995.92 نفطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 1971.48 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا من سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت إن "التراجع في الجلسة المسائية يرجع ببساطة لعوامل خارجية، مثل هبوط أسهم الصين والتعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة.

" امتنع المستثمرون عن المخاطرة إذ لا يزالون يتوخون الحذر بشأن اتجاه عائدات السندات الأمريكية".

ونزلت عائدات سندات الخزانة أمس ولكنها استقرت قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام مع رهان المستثمرين على تعاف أسرع للاقتصاد الأمريكي وضغوطات من معدل تضخم أعلى.

ونزلت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي، إذ انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 0.9 بالمئة وفاست للتجزئة 0.1 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة بورصة اليابان 2.78 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لبورصة طوكيو توقعاتها لصافي ربح العام بالكامل إلى 51.5 مليار ين (473.17 مليون دولار) من 45.5 مليار ين.

وكانت الأسهم التي تصدرت قائمة الرابحين بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس هي نينتندو الذي ارتفع 1.59 بالمئة وتلاه سهم سيفن أند آي هولدينجز الذي صعد 1.23 بالمئة.

وكان سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسكك حديد وسط اليابان، اللذان خسرا ما يزيد عن ثلاثة بالمئة لكل منهما، الأسوأ أداء على توبكس 30.

وتصدر سهم مجوعة بورصة اليابان قائمة الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي وتلاه سهم كانون الذي ارتفع 1.95 بالمئة وسهم شيونوجي أند كو الذي صعد 1.76 بالمئة.

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