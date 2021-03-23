فرنسا تندد بتصريحات سفير الصين بحق برلمانيين فرنسيين

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بالتصريحات التي وصفتها بـ"غير المقبولة"، التي صدرت عن السفارة الصينية في باريس علنا خلال الأيام الأخيرة، والتي تضمنت "إهانات وتهديدات بحق برلمانيين فرنسيين وباحث".وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بالقواعد الأساسية التي تنص عليها اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والمتعلقة بعمل سفارة أجنبية في البلاد، خاصة فيما يتعلق باتصالاتها وتصريحاتها العامة، داعية السفارة الصينية إلى الامتثال لهذه القواعد.وأضافت: "يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وجميع قوانين الجمهورية الفرنسية".وفي السياق، تعتبر فرنسا أنه من غير المقبول القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الصينية بفرض عقوبات على العديد من الرعايا الأوروبيين، من بينهم أعضاء بالبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، خاصة النائب الفرنسي رافاييل جلوكسمان وعدد من الباحثين والدبلوماسيين.وقالت الخارجية - في بيانها - إن "قرار الخارجية الصينية فرض عقوبات على شخصيات أوروبية يأتي كرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وكيانات صينية متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني".وأكدت الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي سفير الصين لديها "لو شاي"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.