شرطة «عين شمس» تبحث عن لص سرق 290 ألف جنيه
الإثنين 22/مارس/2021 - 10:03 م
هدير مصطفيطباعة
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على لص سرق مبالغ مالية وذهب من داخل شقة بمنطقة عين شمس.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.