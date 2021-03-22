شرطة «عين شمس» تبحث عن لص سرق 290 ألف جنيه

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على لص سرق مبالغ مالية وذهب من داخل شقة بمنطقة عين شمس.تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.