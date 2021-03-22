لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب، ننشره عبر هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي لإعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي خلاله، حيث يبحث طلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل النتيجة وتم الاعلان عن الصف الثاني الثانوي 12 ظهرا ومن المقرري أن تكون نتيجة الصف الأولى الثامنة مساءًا بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021.





لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب





اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا ). يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط التالي ().





أعلن الدكتور طارق شوقي، توضيح في وقت سابق، حول مواعيد ظهور النتائج من خلال الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: " إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاتنين الموفق 22 مارس الحالي 2021".









في ظل ترقب الطلاب نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، تم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عبر رابط مخصص في تمام الساعة 12 ظهراً ، في حين يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي في تمام الساعة 8 مساءاً يوم 22/3/2021.





ويأتي الاختلاف بين مواعيد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي عن إعلان نتيحة الصف الثاني الثانوي لتخفيف الضغط على الموقع المخصص للتطلاب بالتسجيل من أجل ظهور صفحة معلومات النتيجة مفصلة، ويأتي ارتفاع البحث وسقوط الرابط أحيانا بسبب ارتفاع أعداد الطلاب المقيدين بالصف الأول والثاني الثانوي وقد يتخطى المليون طالب.





نتيجة أولى ثانوي 2021





كما أوضحت الوزارة في البيان، أن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي "2021-2020"، للفصل الدراسي الأول الإثنين الذي يوافق 22-مارس-2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة:





يأتي ما سبق بعد أن تم مراجعة الإمتحانات بشكل دقيق من قبل المختصين القائمين عليها والانتهاء منها من قبل المركز القومي الإمتحانات والتقويم التربوي.





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وتظهر أيضًا نتيجة الطلاب الذين أدوا الإختبارات بشكل ورقي مع باقي زملائهم الذين أدوا الإختبارات بشكل إلكتروني.





طرق معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بكود الطالب

الأولي: رسائل تظهر لكل طالب علي التابلت الخاص به.

اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ). والثانية: الإستعلام من خلال رابط الموقع الرسمي للوزارة ().



