رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:28 م
أولى ثانوي
أولى ثانوي
أحمد عوض
طباعة
لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب، ننشره عبر هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي لإعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي خلاله، حيث يبحث طلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل النتيجة وتم الاعلان عن الصف الثاني الثانوي 12 ظهرا ومن المقرري أن تكون نتيجة الصف الأولى الثامنة مساءًا بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب


يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا).

أعلن الدكتور طارق شوقي، توضيح في وقت سابق، حول مواعيد ظهور النتائج من خلال الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: " إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاتنين الموفق 22 مارس الحالي 2021".


في ظل ترقب الطلاب نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، تم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عبر رابط مخصص في تمام الساعة 12 ظهراً ، في حين يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي في تمام الساعة 8 مساءاً يوم 22/3/2021.

ويأتي الاختلاف بين مواعيد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي عن إعلان نتيحة الصف الثاني الثانوي لتخفيف الضغط على الموقع المخصص للتطلاب بالتسجيل من أجل ظهور صفحة معلومات النتيجة مفصلة، ويأتي ارتفاع البحث وسقوط الرابط أحيانا بسبب ارتفاع أعداد الطلاب المقيدين بالصف الأول والثاني الثانوي وقد يتخطى المليون طالب.

نتيجة أولى ثانوي 2021


كما أوضحت الوزارة في البيان، أن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي "2021-2020"، للفصل الدراسي الأول الإثنين الذي يوافق 22-مارس-2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة:

يأتي ما سبق بعد أن تم مراجعة الإمتحانات بشكل دقيق من قبل المختصين القائمين عليها والانتهاء منها من قبل المركز القومي الإمتحانات والتقويم التربوي.

قد يهمك أيضا:

- لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


وتظهر أيضًا نتيجة الطلاب الذين أدوا الإختبارات بشكل ورقي مع باقي زملائهم الذين أدوا الإختبارات بشكل إلكتروني.

طرق معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بكود الطالب

الأولي: رسائل تظهر لكل طالب علي التابلت الخاص به.
والثانية:  الإستعلام من خلال رابط الموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟

رحيل نوال السعداوي.. ثورة تكفير تقودها أفكار التنظيم الدولي للإخوان

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس