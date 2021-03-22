بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع بوابة الثانوية العامة moe-register.emis.gov.eg للنتائج الرسمية بكود الطالب التي كان ينتظرها طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور للأطمئنان على كيفية اداء اولادهم خلال الفصل الدراسي الاول التي اداها الطلاب من المنزل من خلال التابلت التي خصصته وزارة التربية والتعليم لكل طلاب تانية ثانوي 2020 .

ويقدم الدستور لطلبة وطالبات تانية ثانوي رابط بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية moe-register.emis.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي في تمام الثانية عشر ظهرا و نتيجة الصف الاول الثانوي في تمام الثامنة مساء خلال اليوم الاثنين الموافق 22/3/2021.

بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية.. رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

يمكن لطلاب الصف تانية ثانوي الدخول الأن عبر هذا الرابط moe-register.emis.gov.eg والاستعلام عن نتيجة الترم الاول بكود الطالب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية

خطوات الاستعلام عن نتيجة تانية ثانوى الترم الأول

اولا يقوم الطالب بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الترم الاول.

سيقوم الموقع بطلب الاستعلام بكود الطالب وبيانات اخري يقوم الطالب بأدخالها.

واخيرا تظهر نتيجة الترم الأول لطلاب 2 ثانوى و معرفة إذا كان الطالب ناجح او راسب.

يرجى الاخذ فى الاعتبار ان موقع وزارة التربية والتعليم يعاني من ضغط شديد من قبل الطلاب لمعرفة نتيجة الترم الأول لذا يجب المحاولة عدة مرات والتأكد من سرعة الانترنت الخاص بك قبل الاستعلام عن النتيجة عقب ظهورها ، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل طلاب المرحلة الثانوية.