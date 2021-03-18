رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

ننشر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021 حيث يبحث كثير من الطلاب عن نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم موقع على شبكة الإنترنت من أجل الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021، وكذلك باقي نتائج الطلاب.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا ). يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بشكل رسمي عبر موقع الوزارة التي حددته للنتيجة ().

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

اضغط هنـــــــــــــــــــا ). يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية في العام الدراسي (2020-2021)، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاطلاع على جميع الخدمات ().





موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

قال وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخصوص موعد النتيجة للصفين الأول والثاني: " إتاحة نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس2021 إن شاء الله".

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب

في خطوات سهلة الصف الأول الثانوي الاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم ودرجاتهم بالتفصيل بالفصلين الدراسيين الأول والثاني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي باتباع الخطوات التالية:-





-تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج من خلال هذا الرابط ( من هنـــــــــــــــــا





-اختيار أيقونة النتائج "نتائج الطلاب".





-تحديد الترم الأول المراد الاستعلام عن نتائجه (الصف الأول، الثاني)





-كتابة الرقم القومي للطالب "الرقم كامل".





-اختيار المحافظة والمنطقة التعليمية و المدرسة المقيد بها





-كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.





-الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة الفصل الدراسي الأول، الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوى



