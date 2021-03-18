رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الخميس 18/مارس/2021 - 07:05 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أحمد عوض
طباعة
ننشر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021 حيث يبحث كثير من الطلاب عن نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم موقع على شبكة الإنترنت من أجل الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021، وكذلك باقي نتائج الطلاب.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بشكل رسمي عبر موقع الوزارة التي حددته للنتيجة (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا).

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية في العام الدراسي (2020-2021)، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاطلاع على جميع الخدمات (اضغط هنـــــــــــــــــــا).

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

قال وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخصوص موعد النتيجة للصفين الأول والثاني: " إتاحة نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس2021 إن شاء الله".

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب

في خطوات سهلة  الصف الأول الثانوي الاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم ودرجاتهم بالتفصيل بالفصلين الدراسيين الأول والثاني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي باتباع الخطوات التالية:-

-تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج من خلال هذا الرابط (من هنـــــــــــــــــا)

-اختيار أيقونة النتائج "نتائج الطلاب".

-تحديد الترم الأول المراد الاستعلام عن نتائجه (الصف الأول، الثاني)

-كتابة الرقم القومي للطالب "الرقم كامل".

-اختيار المحافظة والمنطقة التعليمية و المدرسة المقيد بها 

-كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح. 

-الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة الفصل الدراسي الأول، الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوى

قد يهمك أيضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون: لا أفكر فى الأموال.. وهذا سبب رحيلي عن الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية

أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر

عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي