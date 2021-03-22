بالحساب الموحد.. احصل على نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي،، الساعة الثامنة مساءا وفقا لوزارة التربية والتعليم.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي 2021، اليوم، الساعة الثامنة مساء، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا https:moe-register.emis.gov.egكما اعلنت الوزارة،أولا: الدخول على رابط المدون اعلاه الخاص بوزارة التربية والتعليم.ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.ثالثا: كتابة البريد الموحد الخاص بطالب الصف الأول الثانوي.جدير بالذكر أنه تم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، اليوم في الساعة الثانية عشر ظهرا، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ كيفية قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20202021.- تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه، وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في المادة بمستوي مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت امامه فرصه للتحسين.- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمه، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.- تشير النقطة السوداء على الشريط الي اداء الطالب في كل ماده دراسية على حده.- تشير النقطة الحمراء المثلثه على الشريط الي متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية.- والدرجة العظمي من ١٠٠ والصغري من 0.- في حالة عدم حضور الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر مقياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.