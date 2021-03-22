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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالحساب الموحد.. احصل على نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:09 م
الأول الثانوي
الأول الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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يترقب طلاب الصف الأول الثانوي، الإعلان عن نتيجة الترم الاول لطلاب الأول الثانوي 2021، الساعة الثامنة مساءا وفقا لوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي 2021، اليوم، الساعة الثامنة مساء، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا https:moe-register.emis.gov.eg

كما اعلنت الوزارة، خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021:

أولا: الدخول على رابط المدون اعلاه الخاص بوزارة التربية والتعليم.
ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
ثالثا: كتابة البريد الموحد الخاص بطالب الصف الأول الثانوي.

جدير بالذكر أنه تم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، اليوم في الساعة الثانية عشر ظهرا، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ كيفية قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20202021.

- تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه، وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.

- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في المادة بمستوي مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت امامه فرصه للتحسين.

- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمه، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.

- تشير النقطة السوداء على الشريط الي اداء الطالب في كل ماده دراسية على حده.

- تشير النقطة الحمراء المثلثه على الشريط الي متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية.

- والدرجة العظمي من ١٠٠ والصغري من 0.

- في حالة عدم حضور الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر مقياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.

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