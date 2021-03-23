سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 23-3-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.