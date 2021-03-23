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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:26 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
هبه محمد
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يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.21 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

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سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

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