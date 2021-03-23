سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 23-3-2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:26 ص
هبه محمدطباعة
يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في مصر.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.29 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودةوتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.29 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربيبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.21 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصروشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندريةبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريوتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو 4.28 جنيه.
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