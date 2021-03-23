سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-3-2021 فى مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم



سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.96 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.07 جنيه.