سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-3-2021 فى مصر
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:03 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في مصر.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cibوسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوتداول سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.03 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةوشهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.06 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.12 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريوشهد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.76 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.96 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في قناة السويسوسجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.
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