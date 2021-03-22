صحة قنا تطالب الأطباء والمستشفيات الخاصة بالإبلاغ عن حالات كورونا

طالبت مديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، الأطباء بمختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة، بضرورة الإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، التي تتردد على العيادات والمستشفيات الخاصة، وذلك بصورة يومية.



وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه على الأطباء إبلاغ إدارة العلاج الحر عن حالات الاشتباه بالفيروس المستجد، وذلك بصورة يومية ومستمرة، موضحًا أنه قد صدر قرار بغلق المنشأة إداريًا لمدة شهر لمن يثبت أنه لم يبلغ عن الحالات المصابة المترددة علي العيادات الخارجية.



وفي سياق متصل، طالب الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، الأطباء بالتعاون مع المديرية لأجل الحد من انتشار الفيروس وحفاظًا علي صحة الأهالي بمختلف مدن ومراكز المحافظة التسعة.