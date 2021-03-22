نشاط مكثف لـ«محامين الإسكندرية».. صحة وضرائب و«نادي جليم»

شهدت نقابة المحامين في الإسكندرية برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محاميّ الإسكندرية، نشاطًا مكثفًا على مدار الأيام الماضية من خلال تقديم الخدمات الصحية والدعم الفني وحل المشكلات التي تواجه المحامين أثناء عملهم.وأجرت لجنة من النقابة جولة تفقدية على عدد من مستشفيات المدينة لضمها لمشروع العلاج وزيادة أعداد المستشفيات تلبية لطلبات المحامين، وبدأت النقابة في إنهاء إجراءات التعاقد مع تلك المستشفيات.كما وفرت النقابة عددا من المحاسبين القانونين والمحامين ذوي خبرة في ملء الإقرار الضريبي إلكترونيًا بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل، ويشهد الأمر إقبالًا كبيرًا من المحامين لمللء الإقرار الضريبي إلكترونيًا.ويتم الحجز إلكترونيًا عبر صفحة النقابة في فيسبوك بعد عقد سلسلة من المحاضرات في كيفية ملء الإقرار الضريبي إلكترونيًا.وأعلن علام بدء تشكيل اللجان النقابية المختلفة وفتح باب التسجيل للمحامين الراغبين في ذلك بمقر النقابة بالمنشية، وذلك لدفع عجلة العمل النقابي وتقديم خدمات وأنشطة بشكل أكبر وأوسع بكافة أفرع النقابة بالمحافظة والعمل على تشجيع الشباب والمرأة للمشاركه في العمل النقابي.والتقى نقيب المحامين بالإسكندرية وفدا من المهندسين الاستشاريين بنادي المحامين بجليم، للعمل على البدء في تطوير وبناء النادي الذي أغلق منذ سنوات بزعم إعادة البناء والتطوير وتوقفت الأعمال به.كما نظمت النقابة حملة للتبرع بالدم في فناء نقابة المحامين وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام أول المتبرعين بدمه.كما تم تجديد وتطوير المقرات الخدمية للنقابة في كافة أنحاء المدينة وتفعيل منظومه العمل الإلكتروني بكافة المقرات، مع تقديم خدمات مميزة لأعضاء نقابة المحامين.