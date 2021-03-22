الكهرباء: تكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدد الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على مستوى كل المحافظات، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.وأكد وزير الكهرباء في بيان له ظهر اليوم الاثنين، أنه من منطلق الاستمرارية والاستدامة في متابعة خطط التطوير بشركات الكهرباء ومنها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كلة أنحاء الجمهورية، يجري تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في كل المناطق.وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفى هذا الصدد وفى نطاق قطاع شمال الشرقية الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (870 ألف) مشترك ويضم حوالى 61 مركزًا وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى (390 مليون جنيه) كخطة استثمارية وخطة طموحة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:- 7 موزعات جهد متوسط.- 400 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.- 125 سكاكين هوائية جهد متوسط.- 55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.- 2500 عامود هوائى جهد متوسط.- 200 كم خطوط هوائية جهد متوسط.- 420 كم كابلات أرضية جهد متوسط.- 1400 عامود جهد منخفض.- 5000 كم خطوط هوائية جهد منخفض.- 65 كم كابلات أرضية جهد منخفض.- 158 صندوق توزيع جهد منخفض.