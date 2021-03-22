أم تلقى طفليها التوأم فى سوبر ماركت بدمياط

تباشر النيابة العامة في دمياط التحقيق في واقعة إلقاء أم لطفليها التوأم البالغين من العمر ٤ أشهر في محل سوبر ماركت بمدينة دمياط والفرار منهم، حيث فوجئ رواد المحل بوجود طفلين داخل عربة من عربات الأطفال الرضع دون رفيق لهم، وقاموا بإخطار العمال في المحل.تم تفريغ كاميرات المراقبة وإخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع المحل، وتم تحرير محضر رقم ٣٦٨٢ لسنة ٢٠٢٠ إدارى قسم ثان دمياط، تمهيدا لتكثيف البحث عن الأم لكشف ملابسات الواقعة.